Accionistas de Tesla aprueban paquete salarial de 1 billón de dólares para Elon Musk

Los accionistas del fabricante de vehículos eléctricos Tesla aprobaron un plan de remuneración del director ejecutivo, Elon Musk, según el cual el hombre más rico del mundo puede llegar a embolsarse un billón de dólares en diez años.



El plan, que establece doce tramos por objetivos financieros y operativos en los próximos diez años, fue aprobado por el 75% de los accionistas reunidos en asamblea en Austin, Texas.



Luego del anuncio, Musk salió entre vítores y aplausos de los varios cientos de participantes en esta asamblea general, transmitida en directo por internet.



"Gracias de todo corazón a quienes apoyaron", declaró Musk, el hombre más rico del mundo, con un patrimonio estimado en 500.000 millones de dólares.



"Esto no es simplemente un nuevo capítulo en la historia de Tesla, sino un libro completamente nuevo", añadió el empresario, antes de hablar de los diferentes productos y proyectos del grupo, que se orienta cada vez más hacia la autonomía, la robótica y la inteligencia artificial (IA).



El tramo final de la objetivos que la compañía le trazó a Musk prevé que logre una capitalización bursátil de la empresa de 8.500 millones de dólares o la venta de 20 millones de vehículos.



Tesla fabricó en junio su vehículo número ocho millones.



Si cumple con todos los requisitos en el tiempo estipulado, Elon Musk podría recibir hasta un 12% adicional del capital actual y poseer entre el 25% y el 29% de Tesla.



El nuevo plan de remuneración para el magnate generó debate desde su anuncio en septiembre.



Hasta el último momento, partidarios y opositores a esta fortuna intentaron convencer a otros accionistas de su causa.



"Tesla no está dirigida por un director general ordinario. Elon es un visionario (...), que ha llevado a cabo revoluciones industriales y transformaciones exitosas de numerosas empresas pioneras de miles de millones de dólares", afirmaba Tesla.



Por esta razón, según sus partidarios, Musk merece este plan de remuneración que también buscaba convencerlo de permanecer al frente de Tesla. De hecho, el empresario insinuó que si no obtenía lo que deseaba, estaría menos inclinado a quedarse en la compañía.

