Accidente vial en Perú deja al menos 14 muertos

Aumentó a 14 la cifra de personas fallecidas, entre ellas tres ciudadanas bolivianas, por el choque de una camioneta y un camión en el sur de Perú, informó este jueves (25.09.2025) la Policía.

"Son en total 14 personas fallecidas y 4 heridos" por el accidente, indicó un comunicado de la Policía de Moquegua, región en la que el miércoles por la noche ocurrió el siniestro a unos 1.290 km al sur de Lima.

El accidente se produjo durante la noche del último miércoles en un sector de la carretera Binacional, donde el vehículo menor, de una empresa de transportes con oficinas en la ciudad puneña de Juliaca, colisionó con un tráiler que transportaba cal, señaló la agencia oficial Andina.

El reporte anterior había sido de 12 muertos y 4 heridos. Entre los fallecidos figuran las ciudadanas bolivianas Isabel Arocutipa, de 60 años, Felisa Mendoza, de 23, y Laura Mamaní, de 26, según el reporte.

Los fallecidos eran músicos

Los heridos fueron trasladados al hospital regional de Moquegua. Según la prensa, entre los fallecidos se encuentran miembros de la agrupación Muñequita Flor de Bolivia, que viajaba en la furgoneta a la provincia peruana de Candarave, en la región de Tacna, para ofrecer un concierto.

De momento, las autoridades no han informado sobre las causas del accidente. El exceso de velocidad, el mal estado de las carreteras, la falta de señalización y el escaso control de las autoridades son la causa de las principales tragedias de tránsito en Perú.

En 2024 se registraron 3.173 muertos en las vías peruanas, según la policía.



