Accidente en Machu Picchu deja un muerto y unos 40 heridos

Al menos una persona murió y otras 40 resultaron heridas el martes (30.12.2025) en un choque frontal de dos trenes turísticos en la ruta a Machu Picchu, en el sureste de Perú, informaron las autoridades en una nueva actualización de cifras del accidente.

El fallecido era el maquinista de uno de los trenes y fue identificado como Roberto Cárdenas, señaló la fiscalía provincial de Cusco.

El accidente ocurrió hacia las 13H20 locales (18H20 GMT) en la ruta ferroviaria de una sola vía que conecta a la localidad de Ollantaytambo con Machu Picchu, principal sitio turístico de Perú que recibe por día unos 4.500 visitantes.

Un tren de la empresa PeruRail colisionó de frente con otro de la empresa Inca Rail, por razones que son materia de investigación.

El Ministerio Público informó que está intentando determinar el número de pasajeros que viajaban en los trenes.

La cifra de heridos, inicialmente de 15, subió a 40, según las autoridades. De acuerdo con el Ministerio de Salud de Cusco, la mayoría sufrió golpes fuertes.

Los vagones resultaron totalmente abollados en la parte frontal de acuerdo con imágenes de la AFP, que también muestran a pasajeros con heridas cerca de las vías.

Los heridos fueron evacuados en camillas por policías y socorristas que caminaron varios kilómetros sobre la vía férrea hasta un convoy de autovagones que los recogió para llevarlos en ambulancias a Ollantaytambo y luego a la ciudad de Cusco, un recorrido de casi dos horas.