Abogados palestinos manifiestan contra el abuso de poder del presidente Abás

Por AFP Agencia | 25 de julio de 2022, 14:24 PM

Cientos de abogados palestinos protagonizaron una insólita manifestación el lunes en Ramala, en Cisjordania ocupada, contra lo que consideran el autoritarismo del presidente Mahmud Abás, que gobierna a golpe de decretos, según ellos.



"Sí a un parlamento elegido", "Sí a un poder judicial independiente", "No a las leyes aprobadas por decreto", se podía leer en las pancartas de los manifestantes, concentrados cerca del gabinete del Primer ministro, Mohamed Shtayyeh, en una iniciativa de la asociación de abogados palestinos.



El parlamento palestino no se reúne desde 2007 por las diferencias intestinas entre Hamás, movimiento islamista que controla la Franja de Gaza, y el partido laico Fatah, del presidente Mahmud Abas, que gobierna en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967.



Ante la ausencia de deliberación, Abás gobierna por decreto.



Abás toma decisiones "oscuras", según el abogado Farhan Abu Aisha, presente en la manifestación.



"El poder legislativo en Palestina está desaparecido y se margina a la autoridad judicial", lamenta Abu Aisha.



Juristas palestinos calcula que el presidente Abás, de 87 años, aprobó cerca de 400 decretos desde su elección en 2005.



Su mandato llegaba hasta 2009.



Y, tras haber convocado las primeras elecciones en 15 años para abril de 2021, Abas las anuló ya que consideró que no se podía garantizar el voto en Jerusalén este, sector palestino de la ciudad santa ocupado y anexado por Israel.