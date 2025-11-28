Abogada costarricense será la primera mujer en asumir Secretaría de Corte IDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) eligió a la costarricense Gabriela Pacheco como su nueva secretaria ejecutiva, convirtiéndose en la primera mujer y la segunda nacional en ocupar el cargo.

El nombramiento se llevó a cabo el jueves durante el 184 Período Ordinario de Sesiones, informó el organismo internacional en un comunicado.

Sin embargo, la abogada iniciará funciones hasta el 1 de abril de 2026, un día después de que venza el periodo del chileno Pablo Saavedra.

La Corte Interamericana explicó que la designación de Pacheco responde a su trayectoria y compromiso institucional de 22 años de trabajo en la Secretaría. De hecho, ella funge como secretaria adjunta desde el 1 de junio de 2024.

Previamente, se desempeñó en distintos puestos, como abogada senior, coordinadora de Cooperación Internacional y directora de la Unidad de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias desde su creación en 2015, la cual dirigió hasta el 30 de mayo de 2024.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC), por su parte, emitió una "cálida felicitación" a la jurista y le deseó el mayor de los éxitos en su nuevo puesto, mediante el cual —reza el comunicado publicado por la Cancillería— fortalecerá el trabajo del Tribunal y la promoción de los derechos humanos en la región.

La nacional es licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR). Tiene una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos), y un diplomado en Derechos Humanos y las Mujeres, Teoría y Práctica por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

El cargo de secretario ya había sido ocupado anteriormente por un costarricense. Se trata de Manuel Ventura, entre 1990 y 2003.