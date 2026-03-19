A Trump le preguntan por Irán y responde con Pearl Harbor ante primera ministra de Japón

La diplomacia rara vez es sencilla con Donald Trump. Y volvió a demostrarlo el jueves durante la visita a la Casa Blanca de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ante quien recordó el ataque nipón a la base estadounidense de Pearl Harbor.

Trump y Takaichi respondían en el Despacho Oval a las preguntas de la prensa antes de mantener una reunión bilateral, cuando un periodista japonés le preguntó al presidente estadounidense por qué no avisó a sus aliados del inicio de la guerra en Irán. Entonces Trump argumentó que quería mantener el "factor sorpresa".

Y para sorpresa, lo que iba a soltar Trump después: "¿Quién conoce mejor las sorpresas que Japón?", dijo. "¿Por qué no me has hablado de Pearl Harbor?".

🇺🇸🇯🇵 Trump se reúne con la Primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi, en la Casa Blanca.



Periodista japonés: “¿Por qué no nos avisaron antes de atacar Irán?”



Trump: “Era sorpresa. ¿Por qué ustedes no nos avisaron sobre Pearl Harbor? ¡¿Quién mejor que Japón para las sorpresas?!” pic.twitter.com/bmWI8hq42l — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) March 19, 2026

La sombra de una mueca pareció cruzar el rostro de la primera ministra japonesa, quien se limitó a echarse hacia atrás en su sillón.

Japón llevó a cabo un ataque sorpresa contra la marina estadounidense en Pearl Harbor, en Hawái, el 7 de diciembre de 1941, lo que provocó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

Japón se rindió en 1945 tras ser blanco de las dos primeras y últimas bombas atómicas usadas en la historia, en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, que causaron 214.000 muertos.

Para muchos japoneses, el ataque a Pearl Harbor fue un error que solo causó destrucción a su país.