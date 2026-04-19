A lo Topo Gigio: Así celebró Paredes en clásico Boca-River

El jugador de Boca Juniors, Leandro Paredes, celebró a lo Topo Gigio y revivió la mítica celebración de la estrella Juan Román Riquelma.

Paredes marcó de penal al 45+6' y le permitió a Boca irse con el triunfo al descanso ante River Plate en el Monumental.

Acá la celebración:

La celebración de Leandro Paredes en el gol de Boca. 🔥

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🐭⚽ EL TOPO GIGIO DE PAREDES



🏟️ El capitán de Boca Juniors y el festejo "a lo Román" tras anotar el 1-0 de penal contra River en el Superclásico 🟦🟨 pic.twitter.com/3wl5xc2DgG — Diario Olé (@DiarioOle) April 19, 2026

Mítica celebración

El festejo a lo Topo Gigio surgió cuando Riquelme manifestó públicamente su malestar con la directiva de Boca. En aquel entonces, Riquelme quería una renovación de su contrato, pero se vivió un panorama complejo en el club en la parte financiera.

Las negociaciones estaban complicadas y Riquelme le marcó un gol a River en La Bombonera (3-0) y se llevó las manos al oído frente al palco donde se ubicaba la dirigencia del equipo.

Eso sí, después del partido, el futbolista afirmó que la celebración se debía a que su hija era muy fan de Topo Gigio, una de las marionetas infantiles más populares en el mundo.