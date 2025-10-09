200 militares estadounidenses supervisarán tregua de Gaza

Un grupo de 200 militares estadounidenses serán desplegados en Medio Oriente para supervisar la tregua entre Israel y el movimiento palestino Hamás, tras el acuerdo de paz propuesto por el presidente Donald Trump, anunciaron el jueves funcionarios de Washington.



En un primer momento “habrá 200 personas en el terreno. Su papel será el de supervisar, observar, asegurarse de que no haya violaciones”, indicó un alto oficial a la prensa.



Junto con ellos habrá también militares egipcios, cataríes, turcos y probablemente emiratíes, señaló. Un segundo oficial precisó que “no hay intención de enviar tropas estadounidenses dentro de Gaza”.