20 años del 11-S: el conserje que salvó cientos de vidas con una sola llave

Por Elías Alvarado

El 11 de setiembre del año 2001 inició como una mañana de verano más en la ciudad de New York. El ajetreo diario cursaba con normalidad, pero todo cambió para siempre en un abrir y cerrar de ojos.​

A las 8:46 a. m. el vuelo 11 de American Airlines partió de Boston rumbo a Los Ángeles y atravesó la torre norte del World Trade Center en la ciudad de New York. William Rodríguez, el encargado de limpieza de todas las escaleras en ambos edificios, se encontraba en el sótano 1 de la torre norte en el momento del primer impacto.

William cuenta en el video adjunto que, en ese momento, él y sus compañeros aún no sabían lo que estaba pasando ni a qué se debía el estruendo: “Se escuchaba el rajarse de las paredes, aquello fue horrible, todos gritando, todo el mundo desorientado, no sabíamos que estaba pasando, estábamos en un sótano sin ventanas".

Segundos más tarde, obtuvieron una dolorosa primera pista, cuando un hombre llegó donde ellos estaban gritando "¡Explosión, explosión!"

“Yo no sabía quién era este señor y en sus manos se veía como que tenía tela colgando de los dedos. Cuando se acercó, empezamos a gritar y llorar, porque al señor lo que le colgaba era la carne que se le había arrancado desde las axilas hasta los dedos”, recuerda William.

Alertados por el desconocido, los hombres lograron salir del edificio a la calle. Ahí entendieron la magnitud de lo que ocurría: “Todo el mundo en la calle estaba viendo el edificio con la boca abierta. Cuando yo veo, veo el agujero donde entró el avión, veo el fuego, el humo y veo que están cayendo cosas del agujero y me doy cuenta después que era la gente que se estaba tirando”, acotó.

El segundo avión

A las 9:03 a. m. el vuelo 175 de United Airlines que salió de Boston hacia Los Ángeles impactó la Torre Sur del World Trade Center. Al ver todo lo que ocurría a su alrededor, William decide volver a ingresar a la torre para ayudar a sacar a más personas.

“Me voy a la torre norte, al regresar me encuentro con un oficial de la Policía, llamado Mr. Lee, y me dijo: '¿Willy, tiene usted la llave?' Se refería a la llave maestra; en el Word Trace Center habían cinco llaves maestras, y la única que se usó es esta (la muestra) la llave de la esperanza, esta abría todo y el policía me dijo: 'vamos'”.