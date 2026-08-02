Partido entre Inter San Carlos y Herediano cambia de horario

El partido entre Inter San Carlos y Herediano cambió de horario. El juego programado para las 6 p. m., y ahora quedó para las 6:30 p. m.

La Unafut detalló que la modificación es con el fin de garantizar las condiciones operativas necesarias para el funcionamiento del VAR, en coordinación con la televisora que es FUTV.

Este compromiso es el primero que disputa el club el estadio Carlos Ugalde en Primera División.

Los norteños fueron uno de los equipos que ascendieron esta temporada de la Liga de Ascenso.

En el debut, los dirigidos por Douglas Sequeira pedieron 3-1 en el Fello Meza, mientras que Herediano igualó 1-1 ante Puntarenas, pero ganó los tres puntos en la mesa por alineación indebida de los porteños.