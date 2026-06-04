Ocho jugadores no continúan con el Inter San Carlos

El Inter San Carlos anunció este jueves la salida de ocho jugadores, mientras sigue trabajando en la conformación de la planilla que tendrá para enfrentar el campeonato de Primera División.

Los sancarleños no contarán con los servicios de Deyverjen Mathews, Marcos Mena, Elvis Mosquera, Yosimar Olivero, Jason Páez, Daniel Rojas, Dyron Sánchez e Ian Smith.

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Recientemente también se dio a conocer que Erick Sánchez pasaría a Saprissa.

Joyfer Chal, Rachid Chirino y Aarón Cruz son fichajes del Inter, y se espera que en los próximos días se haga oficial la llegada de Joel Campbell.



