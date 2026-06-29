Joel Campbell ya hasta anotó con el Inter San Carlos

El viernes apenas se confirmaba su fichaje y 24 horas después ya estaba en la cancha.

Joel Campbell tuvo su debut con el Inter San Carlos en un fogueo de preparación este sábado ante Carmelita.

El atacante es el principal fichaje del recién ascendido a la máxima categoría y ya se dio el lujo hasta de anotar en la victoria 6-1 disputada en el Carlos Ugalde Álvarez.

Los goles fueron de Joel Campbell, Paolo Fuentes, Carlos Villegas, Christian Gamboa, Rachid Chirino y Fabricio Alemán.

“Estoy muy alegre, con muchas ganas de formar parte de este proyecto y poner mi talento a favor del público y la afición. Feliz y con muchas ganas de comenzar y demostrar en la cancha”, explicaba Campbell el viernes durante su presentación.

Ahora el equipo sigue en la preparación de su pretemporada en San Carlos y tendrá otros partidos de preparación para lo que será su debut en la máxima categoría ante Cartaginés como visitantes en el Fello Meza el próximo 26 de julio.



