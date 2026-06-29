Inter San Carlos confirma el Carlos Ugalde como su casa para el Apertura 2026

El presidente de Inter San Carlos, Geovanny Paniagua, confirmó que el club disputará sus partidos como local en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez durante el Torneo de Apertura 2026, mientras avanza en una serie de proyectos de infraestructura con miras a consolidarse en la Primera División.

El jerarca explicó que la institución mantiene un convenio con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos, lo que permitirá utilizar el recinto sancarleño durante su temporada de debut en la máxima categoría.

"Tenemos un convenio para utilizar el Carlos Ugalde y vamos a jugar este torneo ahí. Se estará utilizando para organizar todo lo que se requiera sin ningún inconveniente", aseguró Paniagua.

De esta manera, Inter compartirá sede con la Asociación Deportiva San Carlos para la próxima temporada.

Más allá de la competencia deportiva, el presidente destacó que una de las principales metas de la dirigencia es dotar al equipo de instalaciones de primer nivel.

En ese sentido, reveló que Inter San Carlos impulsa la construcción de un Centro de Alto Rendimiento en Aguas Zarcas, proyecto que incluirá una cancha sintética, una cancha de césped natural, gimnasio, piscina, área médica y oficinas administrativas.

"Para Inter San Carlos es una prioridad contar con instalaciones adecuadas para que el equipo tenga las mejores condiciones en su debut en Primera División", afirmó.

Nueva camiseta y paquetes para la afición.

Paniagua también adelantó que en las próximas semanas el club presentará oficialmente su nueva indumentaria para la temporada 2026.

El uniforme mantendrá los colores tradicionales del cantón de San Carlos, el verde y el amarillo, como parte de la identidad de la institución.

Además, anunció que la dirigencia trabaja en un paquete especial de boletos para los encuentros como local, con el objetivo de ofrecer precios accesibles para los aficionados.

"La idea es que la afición pueda adquirir un paquete para todos los partidos en casa a un costo razonable", indicó.

Como parte de los anuncios realizados durante la conferencia de prensa, el presidente confirmó la renovación del cuerpo técnico encabezado por Douglas Sequeira y su asistente Álvaro Saborío, quienes permanecerán vinculados al club por tres años más.

Paniagua aseguró que la intención del equipo no es únicamente mantenerse en la máxima categoría, sino competir por los primeros puestos.

"Queremos ser protagonistas y no solo participar en la Primera División. Hemos reforzado la planilla y creemos que la continuidad de Douglas Sequeira y Álvaro Saborío será fundamental para alcanzar ese objetivo", concluyó.



