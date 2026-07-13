"Erick 'Cubo' Torres está encaminado al Inter San Carlos", dice su agente

Luis García, agente del delantero mexicano Erick El Cubo Torres, afirmó que el futuro del futbolista está encaminado con el Inter San Carlos.

Así lo aseguró García en una entrevista realizada este lunes en Teletica Deportes Radio.

"Eric está ya muy avanzado con el Inter, no hay ninguna duda, no hay ningún problema en aceptarlo, se tiene que esperar los tiempos de Asojupro", dijo García.

Además, el representante aseguró que "está encaminado para Inter de San Carlos, a menos de que pase algo extraño, pero no se ha firmado oficialmente por las reglas de Asojupro, ya estamos en eso".

Específicamente sobre Torres en el fútbol de Costa Rica, García es del pensamiento que el jugador ha tenido una destacada participación en los diferentes clubes en los que ha estado.

"Ha tenido muy mala suerte en ese sentido, con Guanacasteca le fue muy bien, por eso llegó Herediano, se presentó una situación demasiado injusta (sanción por resultado analítico adverso) y lo voy a decir todas las veces que me lo pregunten, eso fue una cosa meramente política, nos suspendieron injustamente tanto tiempo, al final le quitaron 3 o 4 meses de la suspensión total, pero bueno...

"Regresó a Sporting, creo que lo hizo bien, con un tema meramente de deportivo, se llegó a un acuerdo y arribó a Liberia, y, evidentemente, ustedes (prensa) ya vieron, le fue bastante bien, se ganó el pase a la liguilla, entonces lo ha hecho muy bien y está muy motivado, porque al final Inter de San Carlos también es un equipo que se ha reforzado bien, ha hecho buenas cosas", destacó García.

