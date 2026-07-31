Douglas Sequeira quiere estar a la altura para enfrentar al campeón

Inter San Carlos debutará como local en Primera División este domingo a las 6 p. m. ante Herediano en el estadio Carlos Ugalde.

Este partido llena de expectativa al club norteño porque enfrentarán al actual campeón nacional.

Douglas Sequeira, técnico del Inter San Carlos, destacó este duelo histórico para el equipo.

"Todo lo que hagamos es historia, ahora Álvaro Saborío (asistente técnico) se lo comentó al grupo, el primer gol fue un autogol y el que anote ahora quedará en historia. ﻿"Queremos hacernos fuerte en casa, ganar, estamos conscientes de que no va a ser fácil, pero esperamos demostrar lo que hemos trabajado y estar a la altura del primer partido", comentó Sequeira.

Además, el estratega norteño destacó la profundidad de la planilla que tiene el Team, pero dice haber analizado dónde hacerle daño al monarca.

"Herediano tiene mucha variedad. Hemos hecho una buena preparación de análisis y video,﻿ viendo los errores que cometimos y dónde podemos hacerle daño a Herediano", agregó.

Inter San Carlos perdió 3-1 en su estreno en la máxima categoría y ahora buscará sus primeros puntos frente al monarca.



