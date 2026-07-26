Douglas Sequeira hace autocrítica tras el debut de Inter San Carlos: "Cartaginés fue muy superior"

Inter San Carlos no tuvo el estreno esperado en la Primera División, luego de caer 3-1 frente al Cartaginés. Tras el compromiso, el entrenador Douglas Sequeira realizó una autocrítica del rendimiento de su equipo y admitió que el conjunto brumoso fue ampliamente superior.



El estratega señaló que el funcionamiento colectivo estuvo lejos de lo trabajado durante la preparación y lamentó los errores defensivos que marcaron el desarrollo del encuentro.



"Soy un técnico al que le gustan las formas y hoy no salgo contento. No jugamos a lo que sabemos, no estuvimos acertados en las vigilancias defensivas", manifestó Sequeira.



El técnico también reconoció que la ansiedad afectó a sus dirigidos durante la primera mitad, aunque destacó una mejoría en el complemento, pese a la falta de contundencia en ataque.

"Cartaginés fue muy superior, de eso no hay duda. No me gustó el primer tiempo, estuvimos muy ansiosos. En el segundo mejoramos, pero nos costó la finalización", afirmó.

Sequeira recordó que el inicio del campeonato representa un desafío importante para el recién ascendido, ya que en las primeras jornadas tendrá retos díficiles.



"Tenemos un arranque de calendario fuerte. En las primeras cinco fechas vamos a enfrentar a tres clubes grandes: Cartaginés, Herediano y Saprissa", comentó.

Pese al revés en su debut, el entrenador dejó claro que el equipo deberá pasar rápidamente la página y enfocarse en corregir los aspectos que quedaron en evidencia ante Cartaginés.







