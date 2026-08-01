Cubo Torres está encantado en Costa Rica: "No lo cambio por nada"

El atacante mexicano Erick "El Cubo" Torres se mostró muy feliz con su nueva experiencia en el Inter San Carlos.

Torres, de 33 años, ha tenido varias experiencias en el balompié nacional, con Guanacasteca, Liberia, Sporting y un breve paso por el Herediano, club en el que oficialmente no debutó.

El delantero dijo estarse adaptando de maravilla ala Zona Norte del país, luego de haber estado ya en la provincia guanacasteca.

"Muy contento de conocer otra zona de Costa Rica, otra zona del país, muy diferente a lo que es Guanacaste, a lo que tuve también en San José con Sporting y un tiempo en Herediano, pero la verdad que bastante bien, es más fresquito, llueve mucho más, mi esposa está feliz, mi hijo está creciendo también, rodeado de una naturaleza increíble, las montañas, los amaneceres, los atardeceres que hay acá, es una bendición. "Mi tiempo por acá, por Costa Rica está siendo una experiencia que no la cambio por nada. Yo lo platico en las tardecitas de café con mi esposa, es una bendición que el fútbol te dé todo esto, te dé estas oportunidades de tener estas experiencias tan bonitas", comentó Torres.

Torres afirmó estar agradecido Yosimar Arias, gerente deportivo, y Geovanny Paniagua, presidente del equipo, por esta nueva oportunidad de continuar vigente en el fútbol de Costa Rica.

"Muy contento de estar en una institución tan seria, en una institución que está queriendo hacer las cosas bien en el fútbol de Costa Rica y dejando mi 100% todos los días en los entrenamientos y en los partidos",agregó.