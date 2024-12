La mesa de Navidad que todos recordarán: decore como un experto con estos consejos

Redacción: Miguel Fallas

Decorar la mesa para Navidad es una excelente oportunidad para expresar creatividad y transformar su comedor en un espacio acogedor (repase la información en el video adjunto).



En el video que aparece en la portada de este texto, la decoradora Jenny Sánchez explica que el primer paso es definir un tema específico o una paleta de colores. Una vez haya hecho eso, puede dejar su imaginación volar con todas las opciones que existen para decorar su mesa navideña.

Elegir tonos clásicos como el rojo, verde y dorado o estilos modernos en blanco y plateado no solo armoniza la decoración, sino que también crea una atmósfera festiva.



El centro de mesa es el protagonista, y debe ser llamativo, pero funcional. Sánchez recomienda elegir uno que no sea demasiado alto, para no obstaculizar la vista entre los comensales, y que incluya elementos naturales como flores, ramas o piñas decorativas.



Para complementar, las servilletas decorativas pueden ser dobladas de manera creativa y adornadas con pequeños detalles como anillos temáticos o lazos. Estos elementos no solo dan un aire más elevado a la mesa, también muestran atención al detalle.



Finalmente, la iluminación juega un papel crucial en la decoración. Opte por luces cálidas, velas o pequeñas series de luces LED que aporten una sensación acogedora y festiva. Evite luces muy brillantes o colores intermitentes, ya que pueden resultar incómodos.



Detalles personalizados, como tarjetas con los nombres de los invitados o pequeños regalos, completan la decoración con un toque especial.

Encuentre más detalles y consejos en el video adjunto.



Para más información puede contactar a Jenny Sánchez, diseñadora de interiores al 8718-9135 o en Facebook como Sánchez Design CR.