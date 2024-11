La hora de los eventos es relevante para acomodar su mesa

Redacción: Miguel Fallas.

Hay algo agradable a la hora de recibir visitas: contar con una mesa bonita, bien arreglada y que tenga todos los elementos necesarios para los invitados.



Jenny Sánchez le enseña cómo acomodar los platos, las servilletas y los cubiertos, pero tomando en cuenta la hora del día en la que tendremos nuestro evento (repase la información completa en el video adjunto).



Primero se aconseja acomodar la mesa antes de recibir a los invitados porque esto no solo hace que el ambiente luzca más agradable, sino que también ayuda a que no se le olviden elementos esenciales, permitiéndoles disfrutar más del evento.



Para un brunch o desayuno, no pueden faltar vasos para jugo, tazas de café y platos para servir. Se recomienda utilizar colores claros y alegres en la decoración, que transmitan frescura y energía. En cuanto a los cubiertos, debe incluir cuchillo, tenedor y cucharita, y generalmente se colocan dos cucharas: una para el café y otra para el postre, si corresponde.



El vaso para la bebida debe ir a la derecha del plato, y la servilleta puede colocarse a la izquierda del tenedor o sobre el plato.



Al preparar la mesa para un almuerzo o una cena, asegúrese de organizarla con platos, cubiertos, vasos y servilletas de manera estética. En una cena, es adecuado incluir copas para el vino y otras bebidas, colocando la copa para agua a la derecha del vaso.



Generalmente, se colocan dos tenedores: uno para el plato principal y otro para la entrada o ensalada. Además, se recomienda tener individuales, ya que protegen la mesa y añaden un toque decorativo, mejorando la presentación general.



Para más información, puede contactar a la diseñadora de interiores Jenny Sánchez al teléfono 8629-5473, o bien a sus redes sociales @sanchezdesigncr.