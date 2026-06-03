Consejos para cultivar culantro, tomate y chile dulce en macetas

¿Le gustaría cosechar ingredientes frescos sin salir de casa? No necesita un gran terreno para empezar. Algunas plantas como el culantro, el tomate y el chile dulce pueden cultivarse en macetas y convertirse en una alternativa para aprovechar balcones, patios o pequeños espacios.

Además de ser una actividad recreativa, sembrar sus propios alimentos permite disponer de productos frescos en el hogar.

Algunas recomendaciones para iniciar son:

Utilizar macetas con buen drenaje.

Elegir un sustrato rico en nutrientes.

Ubicar las plantas en lugares con suficiente luz solar.

Mantener un riego constante sin encharcar la tierra.

Abonar periódicamente para favorecer la producción.

El culantro suele desarrollarse bien en espacios con sombra parcial. El tomate y el chile dulce requieren varias horas de sol cada día.

En el video adjunto de Buen Día le mostramos cómo sembrar estas tres opciones en macetas y aprovechar al máximo los espacios de su hogar.

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