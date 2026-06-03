Consejos para cultivar culantro, tomate y chile dulce en macetas
En 'Buen Día' le explicamos cómo iniciar una pequeña huerta doméstica y aprovechar balcones, patios o terrazas.
¿Le gustaría cosechar ingredientes frescos sin salir de casa? No necesita un gran terreno para empezar. Algunas plantas como el culantro, el tomate y el chile dulce pueden cultivarse en macetas y convertirse en una alternativa para aprovechar balcones, patios o pequeños espacios.
Además de ser una actividad recreativa, sembrar sus propios alimentos permite disponer de productos frescos en el hogar.
Algunas recomendaciones para iniciar son:
- Utilizar macetas con buen drenaje.
- Elegir un sustrato rico en nutrientes.
- Ubicar las plantas en lugares con suficiente luz solar.
- Mantener un riego constante sin encharcar la tierra.
- Abonar periódicamente para favorecer la producción.
El culantro suele desarrollarse bien en espacios con sombra parcial. El tomate y el chile dulce requieren varias horas de sol cada día.
En el video adjunto de Buen Día le mostramos cómo sembrar estas tres opciones en macetas y aprovechar al máximo los espacios de su hogar.
Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.