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Consejos para cultivar culantro, tomate y chile dulce en macetas

En 'Buen Día' le explicamos cómo iniciar una pequeña huerta doméstica y aprovechar balcones, patios o terrazas.

Por Telenoticias Redacción 3 de junio de 2026, 9:20 AM

¿Le gustaría cosechar ingredientes frescos sin salir de casa? No necesita un gran terreno para empezar. Algunas plantas como el culantro, el tomate y el chile dulce pueden cultivarse en macetas y convertirse en una alternativa para aprovechar balcones, patios o pequeños espacios.

Además de ser una actividad recreativa, sembrar sus propios alimentos permite disponer de productos frescos en el hogar.

Algunas recomendaciones para iniciar son:

  • Utilizar macetas con buen drenaje.
  • Elegir un sustrato rico en nutrientes.
  • Ubicar las plantas en lugares con suficiente luz solar.
  • Mantener un riego constante sin encharcar la tierra.
  • Abonar periódicamente para favorecer la producción.

El culantro suele desarrollarse bien en espacios con sombra parcial. El tomate y el chile dulce requieren varias horas de sol cada día.

En el video adjunto de Buen Día le mostramos cómo sembrar estas tres opciones en macetas y aprovechar al máximo los espacios de su hogar.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.

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