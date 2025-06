Aprenda a depurar su clóset con la técnica de los 30 segundos

Deshacerse de algunas prendas puede resultar más complicado de lo que parece. Aunque sepamos que ya no nos quedan, que no las usamos o incluso que nunca nos gustaron, muchas veces permanecen en el clóset, ocupando espacio y generando desorden.



Si usted también enfrenta dificultades para dejar ir ropa que ya no necesita, en Buen Día le presentamos una herramienta simple, pero muy efectiva: la regla de los 30 segundos.



Esta técnica consiste en tomar una decisión rápida y consciente sobre cada prenda, evitando las dudas y el apego innecesario. La organizadora de espacios Adriana Mesén nos enseña cómo aplicarla correctamente y comparte sus mejores consejos para lograr una depuración práctica y liberadora.



Mire el video adjunto en la portada y descubra cómo transformar su armario —y su relación con la ropa— en tan solo unos segundos.



