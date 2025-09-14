Saprissa vuelve a sonreír con cómoda victoria ante Guadalupe FC

Saprissa se sacudió de sus malos momentos con una holgada victoria 3-1 ante el colero Guadalupe FC.



Los morados apelaron a su contundencia para traducir su dominio en goles en momentos clave y dejar atrás dos derrotas consecutivas.

Apenas a los 9 minutos, Orlando Sinclair abrió el marcador con un cabezazo tras un cobro de esquina de Mariano Torres.

⏰ 9’ Orlando Sinclair anota de cabeza y adelanta al Saprissa. pic.twitter.com/rGIF8ZVpHU — FUTV (@FUTVCR) September 14, 2025



Al 18’, se anuló un autogol de William Quirós que parecía poner el segundo en las cuentas, pero el VAR invalidó la anotación por una falta previa de Torres.

El 2-0 llegó al minuto 36’, nuevamente por obra de Sinclair, quien definió de gran forma tras un centro de Kenay Myrie.

⏰ 35’ Doblete de Orlando Sinclair y Saprissa gana 2-0. pic.twitter.com/h8gOvR1uef — FUTV (@FUTVCR) September 14, 2025



Pese a la ventaja, Guadalupe FC descontó al 59’ por intermedio de Joao Maleck, quien marcó de penal el 2-1.

⏰ 58’ Joao Maleck recorta la distancia desde el punto de penal. pic.twitter.com/uqkv4200KI — FUTV (@FUTVCR) September 14, 2025

Sin embargo, al 68’, Myrie se encargó de ampliar la ventaja con un remate rastrero desde fuera del área que dejó sin respuesta al portero Jair Peláez, sentenciando el 3-1 definitivo.

⏰ 67’ Kenay Myrie desde fuera del área coloca el 3-1 para Saprissa. pic.twitter.com/TxmaPDJAzT — FUTV (@FUTVCR) September 14, 2025

Con este triunfo, Saprissa alcanza los 13 puntos, quedando a solo uno del líder Liberia, a la espera de lo que hagan Pérez Zeledón y Cartaginés.



Por su parte, Guadalupe permanece en el sótano de la tabla con apenas cinco puntos.