Por segundo año consecutivo, el equipo ascendido no logra aguantar y pierde la categoría

Su historia por la Primera División fue efímera. Guadalupe FC repitió los errores de Santa Ana y, por segundo año consecutivo, el equipo que vino de la Liga de Ascenso no aguantó y perdió la categoría.

Guadalupe FC cayó 0-5 en su visita a Saprissa en Tibás y se marchó sin pena ni gloria; es más, ni hubo lágrimas, más bien risas, abrazos y bromas. Cero dolor, cero identidad.

El mismo destino ocurrió con Santa Ana, club que subió en mayo del 2024 tras ganar la serie ante Jicaral.

Debutó el 20 de julio ante Cartaginés en el Fello Meza con victoria brumosa de 4-0.

Tras solo un año, los santaneños perdieron la categoría el 25 de abril del 2025 al empatar 3-3 en el estadio de Piedades, su sede en la máxima categoría.

Ahora fue Guadalupe el que repitió el destino al quedar último en la tabla acumulada.

Anterior a ellos, el último club que había ascendido y perdido la categoría en el mismo año fue San Carlos en la temporada 2016-17, según datos de Christian Sandoval, director de Teletica Deportes Radio.

Otros casos fueron los de As Puma Generaleña, Belén FC, Sagrada Familia, Guanacasteca, Curridabat, Carmen FC, Turrialba, Rohrmoser y La Libertad.

Por 2º año consecutivo el equipo ascendido es el mismo que baja de categoría tras solo un año en 1ª división.

Guadalupe se une a Santa Ana que lo había hecho el año anterior.

Para Guadalupe será su 2º descenso en su historia. pic.twitter.com/LDH0JXvZC7 — Christian Sandoval (@c_sandovalp) April 23, 2026



