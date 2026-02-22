Pérez Zeledón y Guadalupe no pasan del empate

La tarde de este sábado, Pérez Zeledón y Guadalupe FC empataron 1-1 en un partido disputado en el Valle de El General.

El trámite del encuentro no fue muy vistoso. Hubo juego fuerte y varios conatos de bronca entre los jugadores.

El marcador lo abrieron los Guerreros del Sur con un tanto de Luis José Hernández al minuto 23. El lateral lanzó un centro que nadie tocó, pero terminó colándose en la cabaña defendida por Rodiney Leal.

El empate llegó antes del descanso. Marvin Angulo ejecutó un tiro libre de forma magistral, lejos del alcance de Bryan Segura, al minuto 45’.

En la segunda mitad hubo pocas emociones, aunque las discusiones entre los protagonistas fueron constantes.

El punto le sirve a Guadalupe, tomando en cuenta que Sporting cayó el sábado y recorta una unidad en su intento por salir del sótano.

Para los generaleños, la cosecha resulta insuficiente y los mantiene en la zona media de la tabla.

En la próxima jornada, Pérez Zeledón visitará a Herediano y Guadalupe será local ante Saprissa.