Pérez Zeledón triunfa ante Guadalupe y se aferra a la matemática para soñar con las semifinales

El equipo de Pérez Zeledón llegó a la casa de Guadalupe con la oportunidad de mantenerse con vida por un cupo en semifinales. Necesitaba ganar, y lo hizo de manera agónica, 2-3.

Fueron los guadalupanos quienes abrieron el tanteador por intermedio de Leonel Peralta, quien definió en el área para el 1-0.

El empate llegó para los Guerreros del Sur con tanto de Jefferson Rivera.

Con el 1-1 en el tanteador, la visita buscó la manera de darle vuelta a los números y mantener viva la esperanza, pero un yerro les salió caro.

Bruyan Segura, portero de Pérez Zeledón, se había mostrado inseguro durante todo el partido y, al 80’, realizó una mala salida en un centro, lo que fue aprovechado por Jeikel Venegas para el 2-1 que se sentía lapidario.

La remontada empezó a gestarse ya en tiempo de reposición, que fue decretado en 10 minutos.

Con solo segundos en el marcador apareció Rawy Rodríguez al 90+9 y al 90+15 Emmanuel Morán de penal sentenció el juego.

Ahora los Guerreros del Sur esperan que Liberia caiga ante Saprissa, para mantener vivo el sueño semifinalista.

En la última fecha de la fase regular, Guadalupe visita a Puntarenas y Pérez Zeledón recibe al Herediano.