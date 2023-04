Néstor Monge: "Nunca he visto a tanta gente que sale a los micrófonos a hablar y llorar"

11 de abril de 2023, 14:55 PM

“Tengo 15 años de jugar esta profesión y nunca he visto a tanta gente que sale a los micrófonos a hablar y llorar que este me dijo esto o lo otro. Paremos un poquito porque nos hacemos daño nosotros”, manifestó al finalizar el último juego de la fecha 17.

“Yo le decía a (Fernando) Lesme, ‘no hay partido en que no llorés’, mide dos metros y llora todos los partidos. Sale hablando aquí, hermano lo que pasa ahí, se queda ahí y ya está”, reveló.

“Hay que canalizar la frustración, el estrés y todo lo que lleva pelear el descenso diferente. No pasa nada que se hable dentro de la cancha, puteamos y al final ahí queda. Lo que pasa es que no está bueno salir en todos los partidos llorando que me golpea, hermano, es fútbol y todo mundo está llorando”, concluyó.