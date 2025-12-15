Marvin Angulo firma con Guadalupe FC

El volante Marvin Angulo jugará con Guadalupe FC a partir del próximo torneo. Así lo dio a conocer el club en sus redes sociales.

El mediocampista había sido anunciado el pasado 28 de noviembre como refuerzo del Uruguay de Coronado, pero este lunes, el mismo club coronadeño, informó de su salida del club.

"La Asociación Deportiva Club Sport Uruguay informa que Marvin Angulo no formará parte del equipo para el Clausura 2026 ya que el jugador tomó una oferta en la máxima categoría.

Como club garantizamos las mejores oportunidades a los jugadores, por lo que le deseamos el mayor de los éxitos a Marvin en la primera división", informó el Uruguay.



Angulo se unió a Axel Amador, Bryan López y el portero Jussef Delgado como los refuerzos del plantel anunciados hasta el momento.

Guadalupe FC peleará por noveno descender el próximo semestre. El club terminó noveno con 13 puntos, mismo que San Carlos, pero con mejor gol diferencia (-16 frente a -15).

