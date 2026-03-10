Lucha por no descender: Aún faltan 21 puntos por disputar, pero Guadalupe no levanta
Sporting y San Carlos ya sacaron 11 puntos de ventaja ante los guadalupanos.
A falta de siete partidos la permanencia ya comienza a ponerse cuesta arriba para Guadalupe FC, pero cuidado: aún no hay nada deifinido.
Quedan 21 puntos por disputar y la diferencia de Sporting FC y San Carlos con los guadalupanos es de 11 unidades.
En la tabla acumulada, Guadalupe FC tiene 19 puntos, Sporting y San Carlos con 30 cada uno, pero los albos con mejor diferencia (-7 de los albos frente a -15 de los norteños ). En ese apartado los guadalupanos tienen -27.
Veamos los rivales que le restan a los tres clubes:
San Carlos: 30 puntos
Visita: Sporting
Local: Saprissa
Visita: Liberia
Local: Guadalupe
Visita: Herediano
Visita: Cartaginés
Local: Pérez Zeledón
Sporting FC: 30 puntos
Local: San Carlos
Visita: Guadalupe
Local: Cartaginés
Local: Alajuelense
Visita: Puntarenas
Local: Liberia
Visita: Herediano
Guadalupe: 19 puntos
Local: Puntarenas
Local: Sporting
Visita: Alajuelense
Visita: San Carlos
Local: Pérez Zeledón
Visita: Saprissa
Local: Cartaginés
A Sporting y a los Toros del Norte les quedan tres partidos de local, mientras que a Guadalupe cuatro.
Además, destacan los duelos directos: Sporting vs. San Carlos y San Carlos vs. Guadalupe y Sporting vs. Guadalupe.