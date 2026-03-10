Lucha por no descender: Aún faltan 21 puntos por disputar, pero Guadalupe no levanta

A falta de siete partidos la permanencia ya comienza a ponerse cuesta arriba para Guadalupe FC, pero cuidado: aún no hay nada deifinido.

Quedan 21 puntos por disputar y la diferencia de Sporting FC y San Carlos con los guadalupanos es de 11 unidades.

En la tabla acumulada, Guadalupe FC tiene 19 puntos, Sporting y San Carlos con 30 cada uno, pero los albos con mejor diferencia (-7 de los albos frente a -15 de los norteños ). En ese apartado los guadalupanos tienen -27.

Veamos los rivales que le restan a los tres clubes:

San Carlos: 30 puntos

Visita: Sporting

Local: Saprissa

Visita: Liberia

Local: Guadalupe

Visita: Herediano

Visita: Cartaginés

Local: Pérez Zeledón

Sporting FC: 30 puntos

Local: San Carlos

Visita: Guadalupe

Local: Cartaginés

Local: Alajuelense

Visita: Puntarenas

Local: Liberia

Visita: Herediano

Guadalupe: 19 puntos

Local: Puntarenas

Local: Sporting

Visita: Alajuelense

Visita: San Carlos

Local: Pérez Zeledón

Visita: Saprissa

Local: Cartaginés

A Sporting y a los Toros del Norte les quedan tres partidos de local, mientras que a Guadalupe cuatro.

Además, destacan los duelos directos: Sporting vs. San Carlos y San Carlos vs. Guadalupe y Sporting vs. Guadalupe.