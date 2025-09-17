Liberia le borra la sonrisa a Guadalupe

El Municipal Liberia demostró que tiene mucho coraje, garra, pero también fútbol y un gran lector de partido al borde de línea de cal: el técnico Saturnino Cardozo.

Guadalupe FC se desinfló al final y Liberia se llevó un 2-2 del estadio Colleya Fonseca.

Lautaro Ayala (23') John Jairo Ruiz (45+2') marcaron para los guadalupanos que se alejan del sótano a la espera de lo que pase con Sporting FC, que enfrenta a las 6 p. m. a Puntarenas FC.

En el equipo dirigido por Fernando Palomeque encontró en el mexicano Joao Malek una gran figura en el ataque. Este vez asistió en el primer gol, pero sin duda es el jugador referente en ataque.

Malek llegó al fútbol tico a partir de este torneo y en sus presentaciones suele ser figura del equipo.

El paraguayo Fernando Lesme (64') concretó el tanto del descuento y en el cierre Yeison Molina (90+1') colocó el 2-2 definitivo.

Este resultado significó un verdadero balde de agua fría para los guadalupanos que ya contaban con esos tres puntos, pero el tanto de Molina evitó el triunfo.

A este momento, Liberia es segundo lugar con 15 puntos, mientras que Guadalupe es noveno con seis unidades.