La complicada matemática de Guadalupe para no descender

El Guadalupe FC enfrenta una situación complicada. Es penúltimo en la tabla del Clausura 2026 y último en la acumulada.

El semestre no ha sido bueno para los dirigidos por Mauricio Wright y la matemática pinta un panorama adverso.

Repasemos.

En este Clausura, Guadalupe se ha medido ante ocho rivales. Derrotó a Liberia en la segunda jornada y empató con Puntarenas, Sporting y Pérez Zeledón. Ante Cartaginés, Herediano, Alajuelense y San Carlos perdió.

Esto quiere decir que el registro es de una victoria, tres empates y cuatro derrotas, para un rendimiento del 25%.

Considerando que tiene 10 partidos por delante y, de mantenerse el rendimiento actual, Guadalupe terminaría con 13 puntos.

Si esto se suma a los 19 que tiene en la tabla acumulada, los josefinos podrían alcanzar la marca de 32. Sporting, que es penúltimo en la lucha por no descender, ya tiene 24 unidades.

Cabe destacar que Guadalupe es el equipo más goleado del semestre, con 16 tantos en contra, y tiene la peor diferencia de goles, con un -7.

Pensando en las siguientes fechas, los guadalupanos deben visitar a Liberia, Alajuelense, San Carlos y Saprissa.

Los últimos dos equipos en descender, Santa Ana y Grecia, lo hicieron acumulando 34 y 30 unidades, respectivamente.