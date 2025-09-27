EN VIVO
Herediano quiere regresar al triunfo a costa de Guadalupe

Jafet Soto dirigirá por decimocuarta ocasión a los rojiamarillos.

Fotografías @erickmgg
Por Adrián Fallas 27 de septiembre de 2025, 8:58 AM

Con Jafet Soto en el banquillo, Herediano quiere volver al triunfo. El rival de turno será Guadalupe. 

El choque se desarrollará este sábado a las 8 p. m. en el Carlos Alvarado, donde los locales quieren reencontrarse con la victoria. 

En la fecha pasada, Herediano perdió ante Puntarenas y antes de eso empató contra Saprissa y Sporting. Además, firmó una derrota más frente a Cartaginés. 

En ese panorama se encuentra el equipo, y es con lo que debe lidiar Jafet Soto, quien una vez más quiere ser el salvador de los rojiamarillos. 

Herediano vs. Guadalupe 

Estadio: Carlos Alvarado Villalobos 

Fecha: Sábado 27 de setiembre de 2025 

Hora: 8 p. m. 

Datos del partido 

Jafet Soto dirigirá por decimocuarta ocasión al Herediano este sábado cuando se enfrente a Guadalupe FC. 

Guadalupe buscará su primera victoria de visita ante el Herediano con Soto en el área técnica. De cinco juegos previos, suma cuatro derrotas y un empate. 

Uniformes 

Herediano: Camiseta amarilla con franja roja transversal, pantaloneta y medias negras. 

Portero: camiseta, pantaloneta y medias azules. 

Guadalupe: Camiseta, pantaloneta y medias blancas. 

Portero: camiseta, pantaloneta y medias fucsia. 

 



