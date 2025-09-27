Herediano quiere regresar al triunfo a costa de Guadalupe
Jafet Soto dirigirá por decimocuarta ocasión a los rojiamarillos.
Con Jafet Soto en el banquillo, Herediano quiere volver al triunfo. El rival de turno será Guadalupe.
El choque se desarrollará este sábado a las 8 p. m. en el Carlos Alvarado, donde los locales quieren reencontrarse con la victoria.
En la fecha pasada, Herediano perdió ante Puntarenas y antes de eso empató contra Saprissa y Sporting. Además, firmó una derrota más frente a Cartaginés.
En ese panorama se encuentra el equipo, y es con lo que debe lidiar Jafet Soto, quien una vez más quiere ser el salvador de los rojiamarillos.
Herediano vs. Guadalupe
Estadio: Carlos Alvarado Villalobos
Fecha: Sábado 27 de setiembre de 2025
Hora: 8 p. m.
Datos del partido
Jafet Soto dirigirá por decimocuarta ocasión al Herediano este sábado cuando se enfrente a Guadalupe FC.
Guadalupe buscará su primera victoria de visita ante el Herediano con Soto en el área técnica. De cinco juegos previos, suma cuatro derrotas y un empate.
Uniformes
Herediano: Camiseta amarilla con franja roja transversal, pantaloneta y medias negras.
Portero: camiseta, pantaloneta y medias azules.
Guadalupe: Camiseta, pantaloneta y medias blancas.
Portero: camiseta, pantaloneta y medias fucsia.