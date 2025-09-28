Herediano no puede ganar con Jafet en el banquillo

El regreso de Jafet Soto al banquillo del Herediano no significó una victoria para los campeones nacionales. Es más, ya suman cinco juegos sin ganar.

Esta vez, el verdugo fue Guadalupe, que se llevó tres puntos a casa con un justo 0-2.

El gol llegó en la primera parte, obra de Kenneth Guzmán al minuto 35.

El tanto reflejó lo que se veía en el terreno del Carlos Alvarado, donde los visitantes mostraban más claridad en sus ideas de juego.

Si bien los guadalupanos no fueron un vendaval ofensivo, sí se mostraron como una oncena clara y ordenada, especialmente en la parte defensiva.

Los de Palomeque presentaban un acertijo que los rojiamarillos parecían incapaces de resolver.

En la segunda parte, Jafet Soto envió a sus pupilos al ataque, mientras los josefinos se cerraban en su mitad y apostaban al contragolpe. El trámite del juego fue cortado, ríspido y sin ritmo.

Bajo esa dinámica, los florenses lo intentaron una y otra vez, pero sin efectividad. La efectividad fue para los de Guadalupe, ya que al 75’ Joao Maleck sentenció todo al minuto 75.



