Guadalupe y Cartaginés cierran la fecha 4 con un amargo empate

El Club Sport Cartaginés visitó la casa de Guadalupe y salió con un empate. El marcador fue un reflejo de lo visto en cancha.

El 0-0 significa que los brumosos no pudieron alcanzar la cima, que hubiera sido la consecuencia de derrotar a los guadalupanos.

El partido fue intenso, pero no necesariamente vistoso.

En varias instancias, el trámite se concentró en la media cancha, sin que entre los 22 futbolistas hubiera la claridad para ser profundos.

La mejor jugada del partido llegó al minuto 67. Cartaginés cobró un tiro libre y lo trabajado en la semana se plasmó en el césped, cuando Diego González anotó.

Pero la felicidad fue corta, porque la revisión en el VAR procedió a bajar el gol del marcador.

No pasó mucho más en el partido, que terminó con los cartones iguales a como estaban en el inicio.