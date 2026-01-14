Guadalupe será la primera prueba para Cartaginés este Clausura 2026

Cartaginés debuta en casa este miércoles, al medirse a las 8 p. m. ante Guadalupe. Mientras los brumosos llegan con la intención de pelear este Clausura 2026 en la cima, los josefinos quieren escapar de la zona de descenso.

Estas son las historias opuestas de cada equipo, aunque sí tienen similitudes.

Ambos tienen nuevo entrenador: Amarini Villatoro toma las riendas tras la salida de Andrés Carevic, y en Guadalupe, Mauricio Wright busca salvar al equipo de la Segunda División.

Para Wright, hay una manera de asegurar que sus pupilos no sufran en la parte baja de la acumulada: “Ustedes van a decir: ‘Mauricio está loco, seguro’, pero la verdad es que soy un loco cuerdo. He hablado con mis jugadores y queremos buscar la clasificación”.

“Es un plantel que ya tiene calidad, que tiene buenos jugadores. Yo soy de los técnicos que les gusta ir partido a partido; ahora estoy enfocado en Guadalupe, que es el primer rival de local. El campeonato es muy rápido, tenemos Copa y Concachampions también, lo que hace una seguidilla de partidos importantes”, destacó Villatoro.

Cartaginés ha contratado dos extranjeros: Juan Carlos Gaete (chileno) y Enzo Fernández (argentino).

“Me he dado cuenta de algo: cuando en un equipo los extranjeros andan bien, por lo regular el equipo anda bien. Cuando los extranjeros dan esa nota alta, el equipo anda bien. Entonces hicimos un análisis de lo que necesitábamos, de lo que podíamos prescindir también para darle paso a eso que necesitábamos de las prioridades, e hicimos unos cambios y ajustes en el plantel”, destacó el blanquiazul.

Los josefinos, por su parte, apuestan a la veteranía: llegan Marvin Angulo, junto a Axel Amador, Ariel González, Bryan López, Harry Rojas y Jussef Delgado.

Los guadalupanos ya saben que San Carlos cayó en el primer partido de la fecha, por lo que puntuar sería un arranque positivo.