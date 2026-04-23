Guadalupe se despide de la Primera División tras dos campañas para el olvido

Cuando empezó el Apertura 2025, el certamen y el subsiguiente Clausura se presentaban como un lienzo en blanco para que los equipos escribieran su historia.

La de Guadalupe en Primera División llegará a su final el próximo fin de semana, ya que los josefinos sellaron su descenso este miércoles al no poder ganarle a Saprissa.

Hay veces que una institución se hunde en medio de una lucha feroz por no perder la categoría. Este no es el caso de Guadalupe, que desde mediados de 2025 ha sumado derrota tras derrota.

En el certamen anterior terminaron novenos. Estuvieron en esa casilla en nueve de las 18 fechas. En tres jornadas fueron coleros y solo tras la inaugural estuvieron sextos, lo más alto que alcanzaron en aquel semestre.

Este año, para la segunda fecha fueron quintos, pero, visto en retrospectiva, se siente como un espejismo, ya que en 17 jornadas fueron décimos en nueve.

Fernando Palomeque fue entrenador durante las primeras 17 jornadas del Apertura. Alfredo Morales dirigió un partido.

Para el Clausura asumió Mauricio Wright, quien estuvo 10 jornadas antes de que Morales retomara el cargo.

Los números no dejan dudas.

En la tabla acumulada, de 35 partidos, hasta esta noche, solo cinco fueron victorias. Empataron 12 y cayeron 18 veces. Anotaron 30 goles y recibieron 64, para un total de 27 puntos.

Guadalupe es de segunda y la despedida será este fin de semana ante Cartaginés.