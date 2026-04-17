Guadalupe recibe a Pérez Zeledón con un pie en la Segunda División

Este fin de semana se puede decidir el futuro de Guadalupe, que llega a la jornada con un pie en la Segunda División.

Los josefinos tienen nueve puntos menos que San Carlos y faltan tres cotejos por disputarse, por lo que el margen de maniobra es casi nulo.

Este sábado, a las 4 p. m., en el Colleya, los guadalupanos reciben a Pérez Zeledón. Solo un triunfo los mantiene con vida. Eso sí, si San Carlos derrota o empata con Herediano a las 8 p. m. de ese día, será el adiós de los josefinos.

Ese es el panorama para mantener la categoría. Guadalupe no puede perder puntos y San Carlos no puede sumar. Si esto se cumple, quedará el tema del gol diferencia.

La ventaja es para los Toros del Norte con una diferencia de 12 goles (-18 a -30), lo que hace que las posibilidades sean todavía más pequeñas.