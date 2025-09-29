EN VIVO
Guadalupe Fútbol Club

Guadalupe le planta cara a los equipos grandes en el Apertura 2025

Los guadalupanos vienen de golpear al bicampeón nacional, el Herediano, en el estadio Carlos Alvarado.

Herediano-Guadalupe. GFC
Herediano-Guadalupe. GFC
Por Adrián Fallas 29 de septiembre de 2025, 7:50 AM

La victoria de Guadalupe ante Herediano, este sábado anterior, no es el único buen resultado que los josefinos han conquistado en el Apertura 2025 frente a los equipos tradicionales. 

De hecho, los recién ascendidos a la Primera División no lo han hecho mal. De 18 puntos disputados ante Alajuelense, Cartaginés, Saprissa y los rojiamarillos, Guadalupe ha sumado 6. Para un club que apenas tiene 10 unidades en total, el número no es despreciable. 

Contra Herediano registran un empate a cero goles y la victoria de la jornada 11.

Ante Alajuelense, cayeron en el Morera Soto por la mínima y empataron en el Colleya Fonseca.

Contra Saprissa, perdieron 3-1, mientras que ante Cartaginés sacaron una paridad sin goles. 

La cosecha de tres puntos en el Carlos Alvarado, sumada a otros resultados, le permitió al equipo de Palomeque escalar hasta la octava casilla de la tabla general. 

