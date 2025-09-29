Guadalupe le planta cara a los equipos grandes en el Apertura 2025

La victoria de Guadalupe ante Herediano, este sábado anterior, no es el único buen resultado que los josefinos han conquistado en el Apertura 2025 frente a los equipos tradicionales.

De hecho, los recién ascendidos a la Primera División no lo han hecho mal. De 18 puntos disputados ante Alajuelense, Cartaginés, Saprissa y los rojiamarillos, Guadalupe ha sumado 6. Para un club que apenas tiene 10 unidades en total, el número no es despreciable.

Contra Herediano registran un empate a cero goles y la victoria de la jornada 11.

Ante Alajuelense, cayeron en el Morera Soto por la mínima y empataron en el Colleya Fonseca.

Contra Saprissa, perdieron 3-1, mientras que ante Cartaginés sacaron una paridad sin goles.

La cosecha de tres puntos en el Carlos Alvarado, sumada a otros resultados, le permitió al equipo de Palomeque escalar hasta la octava casilla de la tabla general.