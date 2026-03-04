Guadalupe-Herediano: Choque de equipos que viven realidades opuestas

Este miércoles, el líder del Clausura 2026, Herediano, visita al último lugar de la tabla.

Guadalupe FC recibe a los florenses en el Colleya Fonseca, en un partido que enfrenta a dos instituciones que viven realidades opuestas.

Mientras los rojiamarillos arrancan la segunda vuelta como líderes y destacan en la mayoría de las categorías estadísticas, los guadalupanos están al otro lado de la acera.

La diferencia de puntos entre ambas divisas es de 14. Herediano acumula 19 unidades y los josefinos apenas cinco.

En ofensiva, los florenses han marcado 15 tantos; Guadalupe suma nueve. En defensa, los rojiamarillos solo han recibido cuatro goles, mientras que los guadalupanos tienen 18 en contra.

Otra diferencia es que los florenses luchan por un cupo en Concacaf, mientras que Guadalupe FC busca cómo detener la caída que lo acerca a la Segunda División.

El último partido entre ambos equipos dejó una victoria de Herediano, que se dio este semestre con marcador de 4-0.

En el semestre pasado, en el marco del Apertura, Guadalupe ganó 0-2 de visita, y el primer encuentro terminó 0-0.