Guadalupe gana y por el momento sigue en Primera División

El camino a la salvación no es fácil. Para Guadalupe significa ganar, que San Carlos pierda y descontar 12 goles de diferencia.

Los josefinos hicieron su parte este sábado y, al derrotar 1-0 a Pérez Zeledón, pasan a ponerle atención al juego de las 8 p. m. entre Herediano y San Carlos.

En el cotejo de hoy no fue que Guadalupe brilló, pero sí hizo méritos para sumar tres unidades, en su tercer triunfo del semestre.

¿El gol? Un golazo de Joao Maleck que vale oro.

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En Guadalupe celebraron con mesura los tres puntos; saben que el sueño puede terminar en horas de la noche.

