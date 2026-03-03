Guadalupe FC se sacude sobre críticas a la gramilla del Coyella Fonseca

Guadalupe FC salió al paso de las críticas recibidas hacia la gramilla del estadio Coyella Fonseca.

Según imágenes que reveló Teletica Radio, en la previa del partido entre los guadalupanos y Saprissa se puede observar como miembros de mantenimiento realizan arreglos a una de las áreas del campo, debido a que la alfombra aparentemente se había levantado.

Remendando la cancha antes del partido ¡La alfombra de Guadalupe ya no aguanta más y estaba levantada!



Liga Tica, no lo entenderías pic.twitter.com/owWvAnQaXj — TD Más (@tdmascrc) March 3, 2026

Ante esto el club emitió un comunicado aclarando que su gramilla se encuentra en óptimas condiciones.

“El terreno de juego posee la re-certificación FIFA Quality, otorgada hace pocos meses, con vigencia extendida hasta el año 2028, lo que respalda el cumplimiento de los más altos estándares internacionales”, comenzó diciendo el club.

Luego añadieron que “debido al desgaste natural del uso del césped sintético, una de las líneas del terreno presentó recientemente un daño menor y junto a presencia de caucho en la zona, provocó un leve levantamiento de la alfombra; sin embargo, esta situación fue atendida de manera inmediata y actualmente se encuentra totalmente solucionada”.

Comunicado Guadalupe

​La gramilla sintética del reducto guadalupano ha estado en el foco de críticas en anteriores ocasiones, aunque tuvo diversas mejoras desde el ascenso del club nuevamente a la Primera División.



