Guadalupe FC pide la revocación de la tarjeta roja a Mauricio Wright

Guadalupe FC mostró su molestia ante la tarjeta roja recibida por su técnico Mauricio Wright y que consideran injusta, por lo que piden su revocación.

Durante un saque de banda en la primera parte, Jefrey Valverde de Sporting realizaba un saque de banda y chocó con el estrateta guadalupano, lo que el árbitro central Keylor Herrera interpretó como agresión.

“Guadalupe FC informa que recurrirá a las instancias correspondientes para solicitar la revocación de la tarjeta roja mostrada a nuestro director técnico, Mauricio Wright, al considerar que la decisión arbitral fue injustificada y desproporcionada”, mencionó el club.

Guadalupe pide la revocación de la tarjeta roja a Mauricio Wright por esta acción. 💥 pic.twitter.com/w7wRJKIgdw — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) February 9, 2026

A su criterio, el jugador de Sporting es el que roza al estratega, por lo que consideran injusta la expulsión.

“La decisión se produjo tras un contacto desmedido e intencional de un jugador rival con nuestro entrenador, quien se encontraba brindando indicaciones sin intención de interferir en la acción. aun así, se determinó su expulsión, una resolución que no se ajusta a lo sucedido en la jugada.

“Consideramos que este tipo de decisiones incide directamente en el desarrollo deportivo del partido y en el trabajo profesional del equipo”, destacaron.

Falta solo ver si el Comité de Competición avala el reclamo de los guadalupanos y le quita la tarjeta roja o bien si le mantiene el castigo a Wright.



