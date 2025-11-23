Guadalupe FC: "Lamentamos mucho la conducta de nuestro técnico"

Luego de que el entrenador de Guadalupe FC, Fernando Palomeque, rompiera una de las puertas de vidrio del estadio Edgardo Baltodano de Liberia, el club josefino informó que lamentaba la conducta del estratega.



Además, en un comunicado de prensa, el cuadro guadalupano dejó claro que a Palomeque se le aplicará el código disciplinario interno.



“Lamentamos mucho la conducta de nuestro director técnico. La administración del club aplicará las medidas impuestas en su código disciplinario interno”, informó el equipo.



El conjunto afirmó que “lamentamos los hechos ocurridos a la hora de nuestra llegada”.



“El club ya se ha puesto en contacto con la Municipalidad de Liberia y la administración de Liberia, y asumirá los costos y reparaciones correspondientes”, añadió el texto suministrado.

Qué sucedió?

Palomeque tuvo un incidente al romper una puerta de vidrio en el estadio Edgardo Baltodano Briceño, en Liberia.

Una fuente del Comité de Deportes y Recreación de Liberia informó que antes del juego, el estratega guadalupano intentó abrir una puerta que permanece cerrada por razones de seguridad, la misma da hacia la oficina del guardia de seguridad del estadio.

Esta situación fue manejada en el momento por el CCDR liberiano y el equipo de Guadalupe se va a hacer responsable de todos los daños. Incluso, el entrenador salió al inicio del juego con una venda en su mano.

Harold López, asistente técnico guadalupano, afirmó en conferencia de prensa, que algo le había sucedido a Palomeque, pero que él no sabía qué.

“Lo del profe fue un accidente, yo no estaba en ese momento, no vi, no puedo decir qué pasó, fue un accidente, es lo único que sé”, comentó López.



Al cierre del compromiso que finalizó 1-0 a favor de los locales, Palomeque salió expulsado y muy molesto con el árbitro Adrián Chinchilla.

