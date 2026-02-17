Guadalupe FC contra las cuerdas: obligado a reaccionar para evitar el descenso

Siete jornadas del Clausura 2026 y ya Guadalupe FC se ha quedado rezagado en la lucha por el no descenso.

Los guadalupanos están obligados a despertar a partir de ahora, si no quieren convertirse en el nuevo descendido de la Primera División.

Pese a ser todavía temprano en el torneo, los dirigidos por Mauricio Wright apenas suman cinco puntos en siete partidos, merced a una victoria y dos empates.

Esto los pone en el último lugar junto a Liberia, del que no se esperaba un descalabro como tal.

Pero para los guadalupanos, la que juega directamente es la tabla acumulada, el verdadero torneo que disputan, pues quieren evitar el descenso.

La sorpresiva victoria de Sporting FC ante Alajuelense en el Morera Soto, más su caída 3-4 ante San Carlos, en un partidazo, dejó a Guadalupe FC último con 18 puntos en 25 partidos.

Ahora la diferencia con su principal rival por la salvación es Sporting, pero que ya le saca una diferencia de seis puntos (24).

Cabe resaltar que entre ellos falta únicamente un enfrentamiento en la segunda vuelta pactado para el 20 de marzo en el Coyella Fonseca.

Aun así, deberá recortar al menos más de tres puntos para salirse del sótano.

Esto es un panorama complicado si se toma en cuenta que de sus últimos 15 partidos únicamente suma una victoria (ante Liberia 2-1 el pasado 18 de enero).

De momento, la tarea luce titánica para un equipo guadalupano que no cuenta con una afición sólida por la cual apostar para intentar revertir su realidad, y todo queda en manos de lo futbolístico, donde están más que obligados a despertar para no perder la categoría.



