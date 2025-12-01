Guadalupe FC anuncia la salida de Fernando Palomeque
El cuadro josefino se mantiene en el penúltimo lugar a falta de una fecha.
A falta de una jornada para el final de la fase regular, el equipo de Guadalupe FC anunció la salida del técnico Fernando Palomeque.
“Guadalupe FC informa que a partir de este momento el señor Fernando Palomeque no continúa como entrenador del equipo”.
“Le agradecemos su esfuerzo, entrega y compromiso. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos”, mencionó el club en un comunicado.
Palomeque tenía cerca de dos años de dirigir a los guadalupanos y fue importante en el ascenso del club en mayo anterior, de ahí que continúo su aventura por la Primera División.
Sin embargo, a los josefinos les ha costado su ascenso y en este momento son penúltimos de la tabla, igualados en puntos con San Carlos (13 puntos cada uno), pero mejor gol diferencia.