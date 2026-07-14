Guadalupe debe resolver una deuda con la Caja de cara al repechaje

Este sábado, en el Alejandro Morera Soto, Guadalupe FC se medirá con Escorpiones. El ganador ocupará el campo que dejó Liberia en la Primera División.

Eso sí, el equipo guadalupano registra una deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y este es un tema que se debe solucionar, según explicó Antonio Abasolo.

A continuación, la entrevista con Abasolo en Teletica Radio sobre el tema.

Don Antonio, ¿conocen los requisitos que deben cumplir para poder jugar este repechaje?

"Sí, claro. De hecho, al rato tenemos una reunión en la Federación para que nos den más detalles, pero, fuera de eso, ya nos mandaron una lista con todos los requisitos, cómo se va a jugar y todas las reglas del partido, y sí las tenemos bien estudiadas".

Tengo entendido, don Antonio, que ustedes tienen una deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Ustedes tienen algún arreglo de pago que les permita jugar?

"Sí, sí tenemos una deuda, pero estamos en el arreglo. Igual, el tema del licenciamiento lo tenemos todo aprobado, menos eso. Tanto Guadalupe FC como todos los equipos de Primera División tenemos hasta el día 17 de julio para tenerlo bien.

Entonces, en estos días ya va a quedar y no va a haber ningún problema".

¿Cómo van a resolver esta situación?

"Sí, pagando lo que haya que pagar y haciendo lo que tengamos que hacer, pero sí va a estar al día. La verdad es que no nos preocupa tanto porque estamos trabajando en eso".

Don Antonio, según lo que dice el portal de la Caja, son cerca de 200 millones de colones. ¿Ustedes sí tienen disponible ese dinero para poder cancelarlo?

"Estamos primero tratando de llegar a un acuerdo y, ya teniendo el acuerdo para que no sea todo el dinero en un solo pago, ya pagaríamos después todo".

Para este partido sí se requiere tener un arreglo de pago para poder jugar el encuentro, ¿verdad? Ese es uno de los requisitos que pedirá Licencias y hará una revisión un día antes, ¿es así?

"Pues no es tanto para el partido, es para poder tener la licencia; tanto antes como después del partido. Después de que lo ganemos necesitamos la licencia para jugar en Primera División, entonces, para tener todo en regla y al día, sí tiene que estar antes del viernes y va a estar".

¿Qué dice la Fedefutbol?

Tras una consulta al respecto, esto respondieron.

“A nombre del Departamento Legal de la FCRF le confirmamos que, al ser un partido definitorio de Primera División, aplican las reglas de este licenciamiento, por lo que el Comité de Licencias realizará la revisión de rutina el día viernes 17 de julio, a las 3:00 p. m.

“En caso de que un club esté moroso de conformidad con la normativa vigente, perderá el partido por tres goles y el club que esté al día con sus obligaciones se decretará como el ganador”.



