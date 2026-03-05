Guadalupe anuncia la salida de Mauricio Wright

Los malos resultados llevaron a Guadalupe a separar a Mauricio Wright de su puesto como entrenador del equipo. La noticia fue informada de manera oficial este jueves.

Los guadalupanos vienen de caer 0-2 en casa este miércoles y solo han acumulado un triunfo en el semestre.

Son últimos en la tabla del Clausura 2026, con seis puntos en 10 juegos.

Además, Guadalupe se ubica en el sótano de la tabla acumulada y se encamina a la Segunda División. Tiene 19 unidades, cinco menos que Sporting.

En la fecha 11, Guadalupe visita a Liberia.