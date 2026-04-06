Guadalupe al límite: cada fecha acerca más el descenso

Empatar en casa de Alajuelense este domingo le dio a Guadalupe un muy pequeño respiro en su lucha por salvarse del descenso, pero esto no quita que los josefinos ven el sueño desaparecer fecha tras fecha.

En este momento, los guadalupanos están en la última casilla con 24 unidades, seis menos que San Carlos.

Eso sí, los Toros del Norte juegan este lunes a las 8 p. m. contra Liberia, en el estadio Edgardo Baltodano, por lo que, tras 14 fechas del Clausura 2026, la diferencia podría ser mayor.

No cabe duda de que en Guadalupe estarán concentrados en el partido de este lunes, más tomando en cuenta que la jornada 15 tiene en la palestra el cruce entre los sancarleños y los josefinos, en el estadio Carlos Ugalde.

Ese partido podría marcar el adiós de Guadalupe de la Primera División, ya que es lo que se conoce como un choque de seis puntos.

Para los de Goicoechea, lo mejor es que San Carlos pierda en Liberia y llegar separados por seis puntos, pero lo harían con la imperiosa necesidad de ganar para mantenerse con vida.

En este momento, Guadalupe no puede hacer más de 36 puntos, y esto solo si gana cuatro partidos en fila, algo que no han logrado ni en el Apertura ni en lo que se ha disputado del Clausura.

Actualmente, Guadalupe depende de lo que haga San Carlos y de lo que pueda hacer contra los norteños, porque el tiempo se acaba.