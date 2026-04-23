Gerente de Guadalupe asume su responsabilidad por el descenso, pero cuestiona compromiso del plantel

El gerente de Guadalupe FC, Robert Garbanzo, dio la cara tras confirmarse el descenso a la Liga de Ascenso, en una conferencia cargada de autocrítica, pero también de fuertes señalamientos hacia la actitud de algunos jugadores del plantel.

“Estoy aquí porque gran parte del descenso es culpa mía. En 15 años como dirigente, es la primera vez que me pasa esto y es doloroso. Soy consciente de que no tomé decisiones que tenía que tomar en su momento, por lo que asumo las consecuencias”, expresó Garbanzo, reconociendo su responsabilidad directa en el fracaso deportivo.

El dirigente también apuntó a la conformación del equipo como uno de los factores determinantes en la pérdida de la categoría.

"Creo que nos quedamos con muchos jugadores que no tenían experiencia en la Primera División en ese momento. Nos quedamos con muchos jugadores a los que tal vez no se les veía ese compromiso a la hora de asumir un proyecto de verdad, más aún jugando con 10 equipos, donde se debe reaccionar muy rápido”, señaló.

Garbanzo insistió en que el descenso representa un golpe duro para la institución, no solo en lo deportivo, sino también en lo social. “La responsabilidad es mía, totalmente mía. Yo armé el equipo y permití muchas cosas en ese primer torneo, por lo que asumo la responsabilidad porque es un fracaso para la institución”, afirmó.

Además, respondió a quienes minimizan el impacto del club: “Hay muchos periodistas que dicen que no le importamos a nadie, pero sí le importamos a muchas familias a las que les damos sustento y a muchachos de zonas marginales que sueñan con llegar a la Primera División”.

Finalmente, el gerente fue contundente al referirse a la falta de compromiso dentro del grupo. “Nos merecemos estar donde estamos por ese mismo compromiso que no ha existido en algunos jugadores”, sentenció, aunque también destacó a figuras puntuales: “Agradezco mucho a Marvin Angulo por su compromiso; eximo a Alfredo Morales y a Mauricio Wright”.

Garbanzo concluyó explicando que asumió incluso decisiones técnicas en medio de la crisis: "Después yo asumí el equipo porque no podía traer a un técnico que no fuera a tener ese compromiso y que me buscara excusas".

El descenso de Guadalupe FC marca un momento crítico para el club, que ahora deberá replantear su proyecto deportivo con miras a regresar a la Primera División.







