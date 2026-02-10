Este es el castigo de Mauricio Wright tras su expulsión con Guadalupe
La jugada de la expulsión causó polémica ante Sporting FC.
El técnico de Guadalupe FC, Mauricio Wright sufrió una expulsión polémica el pasado fin de semana ante Sporting FC y ya se conoce su castigo.
A Wright se le mostró la tarjeta roja por supuestamente evitar que Jeffrey Valverde de Sporting cobrara un saque de banda, aunque los guadalupanos reclamaron esto.
Al final, según dio a conocer el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol a Wright se le castigó con un partido de suspensión y una multa de ₡150,000.00 de conformidad con el artículo 36 inciso 2) al ser “la primera vez en la temporada que pierde el tiempo deliberadamente atentando contra el juego limpio”.
Los guadalupanos pidieron la revocación de la tarjeta roja, con una prueba de video donde se observa que no tuvo una intención clara en golpear al rival.
Las otras sanciones son las siguientes:
Municipal Liberia
Sancionar al jugador Waylon Francis Box con 1 partido de suspensión y una multa de ₡150,000.00 de conformidad con el artículo 36 inciso 3) al ser la primera vez en la temporada que utiliza recursos prohibidos de cualquier forma para evitar un gol.
Club Sport Herediano
Sancionar al club con una multa de ₡250,000.00 de conformidad con el artículo 41 inciso primero al ser la primera vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias (tarjetas amarillas y/o rojas) contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido.
Municipal Pérez Zeledón
Sancionar al club con una multa de ₡375,000.00 de conformidad con el artículo 41 inciso primero al ser la segunda vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias (tarjetas amarillas y/o rojas) contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido.
Sancionar al jugador Eduardo Pastrana Reyes con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100,000.00 de conformidad con lo establecido en el artículo 35, por acumular cinco tarjetas amarillas en el campeonato de Clausura.
Deportivo Saprissa
Sancionar al jugador Rachid Enrique Chirino Serrano con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100,000.00 de conformidad con el artículo 34 al ser la primera vez en la temporada que es expulsado por acumulación de dos tarjetas amarillas dentro de un mismo partido.