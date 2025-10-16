El VAR es protagonista del empate entre Cartaginés y Guadalupe

Cartaginés y Guadalupe dividieron honores con un empate 1-1 en el estadio Fello Meza, en un compromiso marcado por la intervención del VAR.

Para entender lo ocurrido, primero hay que señalar que Johan Venegas abrió el marcador para los brumosos, mientras que Lautaro Ayala empató para los josefinos.

El tanto visitante llegó al minuto 63, y a partir de ahí el videoarbitraje se volvió protagonista.

Primero, al 90’, el árbitro señaló un penal a favor de los blanquiazules, pero tras revisar la acción en el VAR, determinó que no hubo infracción.

Luego, en tiempo de reposición, se pitó una falta en el área de Cartaginés. Mientras el central revisaba la jugada en el monitor, Fernando Palomeque fue expulsado por celebrar airadamente, convencido de que sí existió falta sobre su delantero.

Desde los once pasos, John Jairo Ruiz ejecutó el penal, pero Kevin Briceño atajó. El rebote fue aprovechado por Giovanny Clunie, quien envió el balón al fondo del arco.

Sin embargo, la alegría de Guadalupe duró poco. Desde la cabina del videoarbitraje, Jonathan Leitón comunicó la anulación del gol por invasión en el área.

El cierre del encuentro fue caótico, con ambos equipos intentando romper la paridad, pero sin éxito.

En la siguiente jornada, Cartaginés visitará a Puntarenas FC, mientras que Guadalupe FC será local ante Sporting.